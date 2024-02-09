Погода в Украине в пятницу, 9 февраля — прогноз от синоптиков - где похолодает и пройдет дождь

Человек скрывается от ветра и снега. Фото: pixabay

Погода в Украине в пятницу, 9 февраля, по данным синоптиков, будет облачной, но с прояснениями. В целом, по территории страны, кроме юга, ожидается мокрый снег и дождь. В Карпатах и Закарпатье местами сильные осадки. В северной части на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет 0°...+5°С, днем — 4°...+9°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 февраля

"Температура в северной части, восточных и Полтавской областях в течение суток -2°...-3° С (ночью на Черниговщине и Сумщине -6...-11° мороза), на остальной территории ночью 0...+5° С, днем — +4…+9°С, на юге страны, местами в Закарпатье и Прикарпатье +10…+15° С", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, прохлады будут прибавлять ветер. С направлениями юго-восточное и восточное будет иметь порывы 7-12 м/с. В Карпатах местами возможны порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 9 февраля

В столичном регионе также облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег, а днем на юге области будет с дождем. Следовательно, на дорогах гололедица.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток от +2°...-3°С", — сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве ночью ожидается 0°...-2°С, днем - 0°...+2°С.

Погода в Киевской области 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В пятницу, 9 февраля, в северной части и Киевской области на дорогах будет фиксироваться гололедица. Объявлен I уровень опасности – желтый.

Ненастье в Украине 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в этом году февраль предполагается не такой, как обычно. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме. Потому сильных морозов в последний месяц зимы не стоит ожидать.

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