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Негода знову лютуватиме — синоптики розповіли про небезпеку для українців

23 січня 2024 06:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у вівторок 23 січня — прогноз від синоптиків - негода в Україні - яка ситуація на дорогах
Чоловік постраждав через ожеледь на дорозі. Фото: barilochedigital.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 23 січня, погода в Україні буде хмарною, але з проясненнями. Невеликий сніг очікується у північних та Вінницькій областях. Також синоптики попереджають про можливий дощ місцями. На решті території без опадів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 січня

В Україні 23 січня на дорозі місцями ожеледиця.

"Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах вночі та вранці місцями пориви 17-22 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі 0...-5 °C,
  • у східних, Сумській, Полтавській, місцями Дніпропетровській та Запорізькій областях 6-11 °C
  • вдень від -2 до +3 °C
  • на Одещині -2...+7 °C.
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Погода в Україні 23 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 січня

У Київській області місцями прогнозується невеликий сніг. Крім того, на дорогах місцями ожеледиця.

"Вітер південний, 7-12 м/с", — вказано у повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі 0...-5 °
  • вдень від -3...+2 °
  • у Києві вночі -1...-3 °C
  •  вдень близько 0°.
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Прогноз погоди на Київщині 23 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Українців 23 січня попереджають про можливі льодові процеси на фоні високої водності.

"Можливі різкі коливаннями рівнів води на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та Десні (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з подальшим затопленням заплави Десни біля м.Новгород-Сіверський, с.Морівськ та повільним зменшенням затоплення її і переливу автодороги місцевого значення на притоці Десни р.Снов", — вказано у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні 23 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 23 січня, на заході, півночі та у Вінницькій областях очікується невеликий сніг, вдень місцями з дощем. На решті території без опадів, крім півдня на дорогах місцями ожеледиця.

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