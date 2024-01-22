Прогноз погоди в Україні та в Києві на завтра, 23 січня, від Укргідрометцентру

Мокрий сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 січня, на заході, півночі та у Вінницькій областях очікується невеликий сніг, вдень місцями з дощем. На решті території без опадів, крім півдня на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні 23 січня

Погода по Україні на 23 січня Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням, завтра по всій території України хмарна погода з проясненнями. Вдень на заході, на півночі та у Вінницькій області невеликий сніг, з переходом у дощ. На решті території без опадів, крім південних регіонів, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. В Карпатах вночі та вранці місцями пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

Температура повітря вночі 0...-5°С, на Сході, у Сумській, Полтавській, подекуди у Дніпропетровській та Запорізькій областях -6...-11°С морозу, вдень -2...+3°С тепла. В Одеській області +2...+7°С тепла.

Прогноз погоди у Києві та області 23 січня

У Києві та області завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі, попередньо, без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 0...-5°С морозу, вдень -3...+2°С тепла. У столиці вночі -1...-3°С морозу, вдень близько 0°С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Карта небезпечних гідрологічних явищ по Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Додатково синоптики наголошують, що протягом 22-25 січня, через льодові процеси на фоні високої водності, можливі різкі коливання рівнів води на ділянці Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті у районі ЧАЕС та на Десні (Київська, Чернігівська, Сумська області) з подальшим затопленням заплави Десни біля Новгород-Сіверського, Морівська та повільним зменшенням затоплення її та переливу автораси на річці Снов (жовтий рівень небезпеки) та на Верхньому Дніпрі (в межах країни) зі збереженням та збільшенням води на заплаві та перевищенням небезпечних відміток порушення транспортного руху в районі прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (помаранчевий рівень небезпеки).

Також у суббасейні Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується поступове підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м з можливим руйнування льодових явищ та льодоходом. Можливе затоплення заплави (жовтий рівень небезпеки).

Через відлигу та сніготанення, на Прип'яті очікується послаблення льодоутворюючих процесів з підвищенням рівнів води на 0,1-0,5 м. Продовжиться подальше затоплення заплав Волинської та Рівненської області, сільськогосподарських угідь та будівель в прирічкових населених пунктах Ковельського, Камінь-Каширського районів Волинської області (жовтий рівень небезпеки).

Водночас через спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (коричневий рівень небезпеки).

Нагадаємо, що сьогодні синоптики повідомили про сьогоднішню холодну та хмарну погоду в Одесі. Також про завтрашню небезпеку попередила й народна синоптикиня Наталка Діденко: за її словами, завтра очікується погода з мокрим снігом і поганою видимістю.