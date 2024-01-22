Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра, 23 января, от Укргидрометцентра

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 января, на западе, севере и Винницкой области ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На остальной территории без осадков, кроме юга на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине 23 января

Погода по Украине на 23 января Источник: Укргидрометцентр

По сообщению, завтра по всей территории Украины облачно с прояснениями. Днем на западе, севере и Винницкой области небольшой снег, с переходом в дождь. На остальной территории без осадков, кроме южных регионов, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. В Карпатах ночью и утром местами порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5°С, на Востоке, в Сумской, Полтавской, местами в Днепропетровской и Запорожской областях -6...-11°С мороза, днем -2...+3°С тепла. В Одесской области +2...+7°С тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области 23 января.

В Киеве и области завтра синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью, днем без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5°С мороза, днем -3...+2°С тепла. В столице ночью -1...-3°С мороза, днем около 0°С.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта опасных гидрологических явлений по Украине. Источник: Укргидрометцентр

Дополнительно синоптики отмечают, что в течение 22-25 января, из-за ледовых процессов на фоне высокой водности, возможны резкие колебания уровней воды на участке Днепра Неданчичи-Днепровское, устьевом участке Припяти в районе ЧАЭС и на Десне (Киевская, Черниговская, Сумская) с последующим затоплением поймы Десны возле Новгород-Северского, Моровска и медленным уменьшением затопления ее и перелива автотрассы на реке Снов (желтый уровень опасности) и на Верхнем Днепре (в пределах страны) с сохранением и увеличением воды на пойме и превышением опасных отметок нарушения транспортного движения в районе приречных деревень в Черниговском районе Черниговской области (оранжевый уровень опасности).

Также в суббассейне Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается постепенное повышение уровня воды на 0,1-0,5 м с возможным разрушением ледовых явлений и ледоходом. Возможно затопление поймы (желтый уровень опасности).

Из-за оттепелей и снеготаяния, на Припяти ожидается ослабление ледообразующих процессов с повышением уровней воды на 0,1-0,5 м. Продолжится дальнейшее затопление поймы Волынской и Ровенской области, сельскохозяйственных угодий и зданий в приречных населенных пунктах Ковельского, Камень-Каширского районов Волынской области (желтый уровень опасности)

В то же время из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (коричневый уровень опасности).

Напомним, что сегодня синоптики сообщили о сегодняшней холодной и облачной погоде в Одессе. Также о завтрашней опасности предупредила и народный синоптик Наталья Диденко: по ее словам, завтра ожидается погода с мокрым снегом и плохой видимостью.