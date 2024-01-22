Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра, 23 января, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра пройдут ледяные дожди со снегом
Завтра, 23 января, на западе, севере и Винницкой области ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На остальной территории без осадков, кроме юга на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине 23 января
По сообщению, завтра по всей территории Украины облачно с прояснениями. Днем на западе, севере и Винницкой области небольшой снег, с переходом в дождь. На остальной территории без осадков, кроме южных регионов, на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. В Карпатах ночью и утром местами порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью 0...-5°С, на Востоке, в Сумской, Полтавской, местами в Днепропетровской и Запорожской областях -6...-11°С мороза, днем -2...+3°С тепла. В Одесской области +2...+7°С тепла.
Прогноз погоды в Киеве и области 23 января.
В Киеве и области завтра синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью, днем без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 0...-5°С мороза, днем -3...+2°С тепла. В столице ночью -1...-3°С мороза, днем около 0°С.
Синоптики предупреждают об опасности
Дополнительно синоптики отмечают, что в течение 22-25 января, из-за ледовых процессов на фоне высокой водности, возможны резкие колебания уровней воды на участке Днепра Неданчичи-Днепровское, устьевом участке Припяти в районе ЧАЭС и на Десне (Киевская, Черниговская, Сумская) с последующим затоплением поймы Десны возле Новгород-Северского, Моровска и медленным уменьшением затопления ее и перелива автотрассы на реке Снов (желтый уровень опасности) и на Верхнем Днепре (в пределах страны) с сохранением и увеличением воды на пойме и превышением опасных отметок нарушения транспортного движения в районе приречных деревень в Черниговском районе Черниговской области (оранжевый уровень опасности).
Также в суббассейне Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается постепенное повышение уровня воды на 0,1-0,5 м с возможным разрушением ледовых явлений и ледоходом. Возможно затопление поймы (желтый уровень опасности).
Из-за оттепелей и снеготаяния, на Припяти ожидается ослабление ледообразующих процессов с повышением уровней воды на 0,1-0,5 м. Продолжится дальнейшее затопление поймы Волынской и Ровенской области, сельскохозяйственных угодий и зданий в приречных населенных пунктах Ковельского, Камень-Каширского районов Волынской области (желтый уровень опасности)
В то же время из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (коричневый уровень опасности).
Напомним, что сегодня синоптики сообщили о сегодняшней холодной и облачной погоде в Одессе. Также о завтрашней опасности предупредила и народный синоптик Наталья Диденко: по ее словам, завтра ожидается погода с мокрым снегом и плохой видимостью.
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