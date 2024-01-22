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Синоптик Діденко попередила про погоду з мокрим снігом і поганою видимістю завтра

22 січня 2024 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 23 січня від Наталки Діденко
Автомобілі їдуть дорогою у мокрий сніг. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вже завтра, 23 січня, в Україні очікується мокрий сніг та погана видимість на дорогах. Найсильніші морози -5... -10 °C будуть на Лівобережжі, на інших територіях температура повітря коливатиметься від -2... +3°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 23 січня

Наталка Діденко прогнозує, що вівторок в Україні буде теплим. Протягом дня температура повітря коливатиметься від -2... +3°C, а вночі слід чекати 0... -5 °C, більше морози -5... -10 °C затримаються лише на Лівобережжі. 

Вітер буде південних напрямків, поривчастий, а опади у вигляді мокрого снігу прийдуть в Україну із Західної Європи. 

погода в Україні 23 січня
Погода в Україні 23 січня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Крім поривчастого вітру, завтра на Вінниччині, західних та північних областях буде мокрий сніг. На решті території — поки що без істотних опадів.

Погода в Києві 23 січня

Завтра, 23 січня, У Києві також очікується мокрий сніг. Також буде поривчастий некомфортний південно-західний вітер та досить тепла погода з денною температурою повітря 0... +2 °C

"Мокрий сніг погіршуватиме видимість на дорогах та ускладнюватиме рух автомобілів та пішоходів, уважно, обережно! Хто реагує на підвищену геоактивність Землі — завтра очікуються магнітні бурі!" — каже Діденко. 

Нагадаємо, народна синоптикиня Діденко розповіла, що надалі у більшості областей України передбачається потепління та збільшення опадів. З 27 січня знову невелике похолодання.

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