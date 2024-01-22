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Синоптик Диденко предупредила о погоде с мокрым снегом и плохой видимостью завтра

22 января 2024 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 23 января от Наталки Диденко
Автомобили едут по дороге в мокрый снег. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Уже завтра 23 января в Украине ожидается мокрый снег и плохая видимость на дорогах. Самые сильные морозы -5...-10°C будут на Левобережье, на других территориях температура воздуха будет колебаться от -2...+3°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 23 января

Наталья Диденко прогнозирует, что вторник в Украине будет теплым. В течение дня температура воздуха будет колебаться от -2...+3°C, а ночью следует ожидать 0...-5°C, больше морозы -5...-10°C задержатся только на Левобережье.

Ветер будет южным направлений, порывистый, а осадки в виде мокрого снега придут в Украину из Западной Европы.

погода в Украине 23 января
Погода в Украине 23 января. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Кроме порывистого ветра, завтра в Винницкой области, западных и северных областях будет мокрый снег. На остальной территории — пока без существенных осадков.

Погода в Киеве 23 января

Завтра, 23 января, в Киеве ожидается мокрый снег. Также будет порывистый некомфортный юго-западный ветер и теплая погода с дневной температурой воздуха 0... +2 °C

"Мокрый снег будет ухудшать видимость на дорогах и затруднять движение автомобилей и пешеходов, внимательно, осторожно! Кто реагирует на повышенную геоактивность Земли — завтра ожидаются магнитные бури!" — говорит Диденко.

Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, что в дальнейшем в большинстве областей Украины ожидается потепление и увеличение осадков. С 27 января снова небольшое похолодание. 

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