Погода в Украине во вторник 23 января - прогноз от синоптиков - ненастье в Украине - какая ситуация на дорогах

Непогода снова будет свирепствовать — синоптики рассказали об опасности для украинцев
23 января погода в Украине будет облачной, но с прояснениями. Небольшой снег ожидается в северных и областных областях. Также синоптики предупреждают о возможном дожде местами. На остальной территории без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 23 января
В Украине 23 января на дороге местами гололедица.
"Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью и утром местами порывы 17-22 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 ° C,
- в восточных, Сумской, Полтавской, местами Днепропетровской и Запорожской областях 6-11 ° C
- днем от -2 до +3 ° C
- в Одесской области -2...+7 ° C.
Погода в Киевской области 23 января
В Киевской области местами ожидается небольшой снег. Кроме того, на дорогах местами гололедица.
"Ветер южный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 ° C
- днем от -3...+2 ° C
- в Киеве ночью -1...-3 ° C
- днем около 0°С.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
Украинцы 23 января предупреждают о возможных ледовых процессах на фоне высокой водности.
"Возможны резкие колебания уровней воды на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская обл.) с последующим затоплением поймы Десны возле г.Новгород-Северский, с. медленным уменьшением затопления и перелива автодороги местного значения на притоке Десны р.Снов", — указано в сообщении.
Объявлен I уровень опасности — желтый.
Напомним, завтра, 23 января, на западе, севере и Винницкой области ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На остальной территории без осадков, кроме юга на дорогах местами гололедица.
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