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Непогода снова будет свирепствовать — синоптики рассказали об опасности для украинцев

23 января 2024 06:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине во вторник 23 января - прогноз от синоптиков - ненастье в Украине - какая ситуация на дорогах
Мужчина пострадал из-за гололеда на дороге. Фото: barilochedigital.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

23 января погода в Украине будет облачной, но с прояснениями. Небольшой снег ожидается в северных и областных областях. Также синоптики предупреждают о возможном дожде местами. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 января

В Украине 23 января на дороге местами гололедица.

"Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью и утром местами порывы 17-22 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью 0...-5 ° C,
  • в восточных, Сумской, Полтавской, местами Днепропетровской и Запорожской областях 6-11 ° C
  • днем от -2 до +3 ° C
  • в Одесской области -2...+7 ° C.
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Погода в Украине 23 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 января

В Киевской области местами ожидается небольшой снег. Кроме того, на дорогах местами гололедица.

"Ветер южный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью 0...-5 ° C
  • днем от -3...+2 ° C
  • в Киеве ночью -1...-3 ° C
  • днем около 0°С.
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Прогноз погоды в Киевской области 23 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Украинцы 23 января предупреждают о возможных ледовых процессах на фоне высокой водности.

"Возможны резкие колебания уровней воды на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская обл.) с последующим затоплением поймы Десны возле г.Новгород-Северский, с. медленным уменьшением затопления и перелива автодороги местного значения на притоке Десны р.Снов", — указано в сообщении.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

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Карта опасных регионов Украины 23 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 23 января, на западе, севере и Винницкой области ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На остальной территории без осадков, кроме юга на дорогах местами гололедица.

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