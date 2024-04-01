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Неочікувана спека — які області за прогнозом синоптиків розігріються до літньої температури

1 квітня 2024 04:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у понеділок, 1 квітня — де буде аномально спекотно
Жінка насолоджується весною. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 1 квітня, буде аномально теплою та сонячною. Синоптики попереджають про пориви вітру до 22 м/с у Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та інших областях. Вдень повітря прогріється до +24 °C, однак і ніч не буде холодною — очікується до +10 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 1 квітня

Синоптики прогнозують в Україні суху погоду. Вітер переважно південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, однак в Карпатах, а також на заході вдень, очікуються пориви вітру до 17-22 м/с.

"Температура вночі +5...+10 °C, у західних областях +9...+14 °C; вдень +19...+24 °C, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів +14...19 °C... У Києві вночі +8...+10 °C, вдень +21...+23 °C", — повідомляють в Укргідрометцентрі.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 1 квітня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 1 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про можливі різкі коливання рівнів води у верхній частині Кременчуцького водосховища в Черкаській області 31 березня – 2 квітня. Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні
Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 1 квітня

"В Україні в понеділок очікується +21...+26 °C", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, очікується переважно суха погода, невеликий дощ подекуди пройде в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Київ теж не полишає тепло, столиця прогріється до +25 °C. Вночі та вранці можливі дощі, однак вдень буде без опадів.

Нагадаємо, що відомо, якою буде погода в Одесі в понеділок, 1 квітня. За прогнозом синоптиків, температура повітря підніметься до +20 °C.

Також ми повідомляли, що метеорологи попереджають про погіршення якості повітря найближчими днями в Україні. Фахівці розповіли про причину.

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