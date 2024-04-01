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Неожиданная жара — какие области по прогнозу синоптиков разогреются до летней температуры

1 апреля 2024 04:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в понедельник, 1 апреля — где будет аномально жарко
Женщина наслаждается весной. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 1 апреля, будет аномально теплой и солнечной. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 22 м/с в Ровенской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях. Днем воздух прогреется до +24 °C, однако и ночь не будет холодной — ожидается до +10 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 апреля

Синоптики прогнозируют сухую погоду в Украине. Ветер преимущественно южного направления со скоростью 7-12 м/с, однако в Карпатах, а также на западе днем ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.

"Температура ночью +5...+10 °C, в западных областях +9...+14 °C; днем +19...+24 °C, на высокогорье Карпат и побережье морей +14... 19 °C... В Киеве ночью +8...+10 °C, днем +21...+23 °C", — сообщают в Укргидрометцентре.

Карта погоды в Украине сегодня, 1 апреля, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о возможных резких колебаний уровней воды в верхней части Кременчугского водохранилища в Черкасской области 31 марта — 2 апреля. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 апреля

"В Украине в понедельник ожидается +21...+26 °C", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается преимущественно сухая погода, небольшой дождь пройдет в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Киев тоже не покидает тепло, столица прогреется до +25 °C. Ночью и утром возможны дожди, однако днем без осадков.

Напомним, что известно, какая будет погода в Одессе в понедельник, 1 апреля. По прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до +20 °C.

Также мы сообщали, что метеорологи предупреждают об ухудшении качества воздуха в ближайшие дни в Украине. Специалисты рассказали о причине.

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