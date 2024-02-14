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Непроглядна містика — синоптики розповіли, де завтра в Україні варто чекати густих туманів

14 лютого 2024 19:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра — 15 лютого
Густий туман у Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 15 лютого, погода у західних регіонах України вночі та вдень буде дуже туманною. По всій території країни хмарно з проясненнями, також очікуються короткочасні дощі, подекуди — з мокрим снігом. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода по Україні 15 лютого

Непроглядна містика — синоптики розповіли, де завтра в Україні варто чекати густих туманів
Погода по Україні 15 лютого. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра на північному сході країни очікується помірний дощ з мокрим снігом. На заході, у Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях без істотних опадів. 

Вітер північно-західний, на Лівобережжі країни — східний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби -1...+4 °С. На заході вночі -5...0 °С, вдень +3...+8 °С. На карпатському високогір'ї вночі -10...-5 °С, вдень близько 0 °С. На півдні вночі +2...+7 °С, вдень повітря прогріється до +5...+10 °С.

Погода у Києві та області 15 лютого

У Києві та області, як стверджують синоптики, завтра хмарно з проясненнями, місцями в денну пору доби очікується невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області протягом доби 0...+4 °С, у столиці протягом доби — +1...+3 °С.

Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали про те, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.

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