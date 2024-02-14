Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра — 15 лютого

Густий туман у Києві. Фото: УНІАН

Завтра, 15 лютого, погода у західних регіонах України вночі та вдень буде дуже туманною. По всій території країни хмарно з проясненнями, також очікуються короткочасні дощі, подекуди — з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода по Україні 15 лютого

Погода по Україні 15 лютого. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра на північному сході країни очікується помірний дощ з мокрим снігом. На заході, у Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі країни — східний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби -1...+4 °С. На заході вночі -5...0 °С, вдень +3...+8 °С. На карпатському високогір'ї вночі -10...-5 °С, вдень близько 0 °С. На півдні вночі +2...+7 °С, вдень повітря прогріється до +5...+10 °С.

Погода у Києві та області 15 лютого

У Києві та області, як стверджують синоптики, завтра хмарно з проясненнями, місцями в денну пору доби очікується невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області протягом доби 0...+4 °С, у столиці протягом доби — +1...+3 °С.

Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали про те, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.