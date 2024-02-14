Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра — 15 февраля

Густой туман в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине в четверг, 15 февраля, погода в западных регионах ночью и днем будет туманной. По всей территории страны облачно с прояснениями, также ожидаются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода по Украине 15 февраля

Погода в Украине 15 февраля. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, на северо-востоке страны ожидается умеренный дождь с мокрым снегом. На западе, в Житомирской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье страны — восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток -1...+4 °С. На западе ночью -5...0 °С, днем +3...+8 °С. На карпатском высокогорье ночью -10...-5 °С, днем около 0 °С. На юге ночью +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +5...+10 °С.

Погода в Киеве и области 15 февраля

В Киеве и области, как утверждают синоптики, завтра облачно с прояснениями, местами в дневные часы ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области в течение суток 0…+4 °С тепла, в столице в течение суток — +1…+3 °С тепла.

Напомним, в Киеве и области 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.