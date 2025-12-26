Відео
Новорічна погода — Діденко попередила українців на вихідні

26 грудня 2025 16:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 27 та 28 грудня - якою буде погода на вихідних
Чоловік йде вулицею під сильним снігом. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні цієї суботи та неділі, 27 та 28 грудня, очікується волога та хмарна погода. Крім того, прогнозується періодичний невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Новорічна погода — Діденко попередила українців на вихідні - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 27 та 28 грудня

Опади рухатимуться із півночі, періодично підсипаючи сніг у різних регіонах.

На дорогах будуть складні умови: ожеледиця, місцями "льодяна каша". Водіям та пішоходам Діденко радить бути особливо обережними.

В обидва дні сильний вітер північно-західного напрямку очікується з поривами 15–20 м/с. Слід уникати перебування під старими деревами, особливо гіллястими.

Температура повітря залишатиметься майже стабільною, коливаючись близько нуля. У Києві вихідні будуть вогкими та хмарними, із сильним вітром і температурою близько 0°C.

Якою буде погода завтра
Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що на сьогодні синоптики попереджали про штормове попередження через хуртовину майже у всіх областях.

Крім того, сильний снігопад сьогодні був і у Києві. До прибирання вулиць і пішохідних зон залучились сотні людей.

погода сніг Новий рік прогноз погоди погода в Україні
