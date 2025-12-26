Видео
Погода

Новогодняя погода — Диденко предупредила украинцев на выходные

26 декабря 2025 16:36
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 27 и 28 декабря - какой будет погода на выходных
Мужчина идет по улице под сильным снегом. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в эту субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря, ожидается влажная и облачная погода. Кроме того, прогнозируется периодический небольшой мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Новорічна погода — Діденко попередила українців на вихідні - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 27 и 28 декабря

Осадки будут двигаться с севера, периодически подсыпая снег в разных регионах.

На дорогах будут сложные условия: гололедица, местами "ледяная каша". Водителям и пешеходам Диденко советует быть особенно осторожными.

В оба дня сильный ветер северо-западного направления ожидается с порывами 15-20 м/с. Следует избегать пребывания под старыми деревьями, особенно ветвистыми.

Температура воздуха будет оставаться почти стабильной, колеблясь около нуля. В Киеве выходные будут сырыми и облачными, с сильным ветром и температурой около 0°C.

Якою буде погода завтра
Карта погоды. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что на сегодняшний день синоптики предупреждали о штормовом предупреждении из-за вьюги почти во всех областях.

Кроме того, сильный снегопад сегодня был и в Киеве. К уборке улиц и пешеходных зон привлекли сотни людей.

погода снег Новый год прогноз погоды погода в Украине
