Погода в Украине 26 декабря — где будет метель

В Украине 26 декабря будет по-настоящему зимняя погода. Почти во всех областях ожидается снег, а также шквальный ветер и метель.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 26 декабря

Синоптики рассказали, что завтра атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей. Уже днем по всей территории Украины, кроме крайнего запада, будет снег.

Вместе с этим на дорогах будет образовываться гололедица. Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет обусловливать метели.

Однако в пятницу мороз несколько ослабеет. Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-9 °C. В Карпатах и на Прикарпатье ожидается до -13 °C, зато дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...-5 °C.

В Украине объявили І уровень опасности 26 декабря

Завтра ночью в северных областях, а днем по всей Украине, кроме Закарпатья, будут сильные порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица на дорогах. Из-за этого во всех регионах объявили І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, 26 декабря на Киев надвигается метель. Ожидается снег в течение дня и сильная гололедица.

Также о метели и гололеде завтра предупредила Наталья Диденко. Наименьшая вероятность осадков будет в западных регионах.