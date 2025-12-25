Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды — чего ждать arrow

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды — чего ждать

25 декабря 2025 20:21
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 26 декабря — где будет метель
Метель на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине 26 декабря будет по-настоящему зимняя погода. Почти во всех областях ожидается снег, а также шквальный ветер и метель.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 26 декабря

Синоптики рассказали, что завтра атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей. Уже днем по всей территории Украины, кроме крайнего запада, будет снег.

Вместе с этим на дорогах будет образовываться гололедица. Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет обусловливать метели.

Погода в Україні 26 грудня
Погода на 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Однако в пятницу мороз несколько ослабеет. Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-9 °C. В Карпатах и на Прикарпатье ожидается до -13 °C, зато дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...-5 °C.

В Украине объявили І уровень опасности 26 декабря

Завтра ночью в северных областях, а днем по всей Украине, кроме Закарпатья, будут сильные порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица на дорогах. Из-за этого во всех регионах объявили І уровень опасности.

Погода на 26 грудня
Опасные метеорологические явления 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, 26 декабря на Киев надвигается метель. Ожидается снег в течение дня и сильная гололедица.

Также о метели и гололеде завтра предупредила Наталья Диденко. Наименьшая вероятность осадков будет в западных регионах.

погода снег осадки погода в Украине ветер
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:40 Боевая повестка наперед — законны ли действия ТЦК

21:29 Ветеран войны не понимает, как Милевский избегает мобилизации

21:27 Умеров поговорит с делегацией США — готовы документы соглашения

21:06 В Чернигове увеличилось число пострадавших от удара РФ по дому

21:01 Известно, как будет курсировать транспорт в Киеве на праздники

Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка - 80x80

Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

20:46 Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

20:21 Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды — чего ждать

20:15 Цену снизили вдвое — государство продает завод олигарха из РФ

20:12 Елка Долли Партон — как необычно звезда заменили гирлянды (фото)

Text

20:10 Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

21:40 Боевая повестка наперед — законны ли действия ТЦК

21:29 Ветеран войны не понимает, как Милевский избегает мобилизации

21:27 Умеров поговорит с делегацией США — готовы документы соглашения

21:06 В Чернигове увеличилось число пострадавших от удара РФ по дому

21:01 Известно, как будет курсировать транспорт в Киеве на праздники

Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка - 80x80

Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

20:46 Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

20:21 Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды — чего ждать

20:15 Цену снизили вдвое — государство продает завод олигарха из РФ

20:12 Елка Долли Партон — как необычно звезда заменили гирлянды (фото)

20:00 Перевод через "Армия+" — сроки выполнения

19:54 Оставаться под обстрелами — как живут в прифронтовых городах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — рождественские цены на рынке в Одессе

23 декабря

22:33 Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

22 декабря

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

Text

20:10 Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

Text

18:12 Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

24 декабря
Text

19:00 Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

21 декабря 2025

11:40 Зарплаты, соцвыплаты и связь — что ждет украинцев в Германии

19:15 Выплаты и льготы для I, II и III групп инвалидности в 2026 году

18 декабря 2025

00:33В Украине света может не быть до 16-20 часов, — Кучеренко

19 декабря 2025

04:30 Половина мобилизованных исчезает — нардеп объяснил, куда

17 декабря 2025

02:54"Кофе в Ялте" отменяется — Гончаренко о переговорах и Донбассе

19 декабря 2025

07:47 Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

01:04 Маринованная скумбрия — по этому рецепту вкуснее красной рыбы

13 декабря 2025

13:02 Праздничные цены в АТБ — какие продукты отдают со скидками до 50%

22 декабря 2025

16:25 Массовая демобилизация — кто должен принять решение

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации