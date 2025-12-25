Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Синоптики попередили про різке погіршення погоди — чого чекати arrow

Синоптики попередили про різке погіршення погоди — чого чекати

25 грудня 2025 20:21
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 26 грудня — де буде хуртовина
Хуртовина на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні 26 грудня буде по-справжньому зимова погода. Майже у всіх областях очікується сніг, а також шквальний вітер та хуртовина.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 26 грудня

Синоптики розповіли, що завтра атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо у нічні години у північних, більшості східних та центральних областей. Вже вдень по всій території України, крім крайнього заходу, буде сніг.

Разом з цих на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с, вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини.

Погода в Україні 26 грудня
Погода на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Однак у п'ятницю мороз дещо послабшає. Найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах -4...-9 °C. У Карпатах та на Прикарпатті очікується до -13 °C, натомість денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0...-5 °C.

В Україні оголосили І рівень небезпечності 26 грудня

Завтра вночі у північних областях, а вдень по всій Україні, крім Закарпаття, будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця на дорогах. Через це у всіх регіонах оголосили І рівень небезпечності. 

Погода на 26 грудня
Небезпечні метеорологічні явища 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 26 грудня на Київ насувається хуртовина. Очікується сніг упродовж дня та сильна ожеледиця.

Також про хуртовини та ожеледицю завтра попередила Наталка Діденко. Найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах.

погода сніг опади погода в Україні вітер
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:21 Синоптики попередили про різке погіршення погоди — чого чекати

20:15 Ціну знизили удвічі — держава продає завод олігарха з РФ

20:12 Ялинка Доллі Партон — як незвично зірка замінили гірлянди (фото)

Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

20:00 Переведення через "Армія+" — терміни виконання

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка - 80x80

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

19:55 Кейн очолює рейтинг фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026

19:52 Зеленський заявив про нові ідеї щодо наближення миру — звернення

19:30 У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

19:24 Посилення ЗСУ та фронтових позицій — Паліса доповів Зеленському

19:20 Вірить в перемогу — Іво Бобул привітав українців з Різдвом

20:21 Синоптики попередили про різке погіршення погоди — чого чекати

20:15 Ціну знизили удвічі — держава продає завод олігарха з РФ

20:12 Ялинка Доллі Партон — як незвично зірка замінили гірлянди (фото)

20:00 Переведення через "Армія+" — терміни виконання

19:55 Кейн очолює рейтинг фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка - 80x80

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

19:52 Зеленський заявив про нові ідеї щодо наближення миру — звернення

19:30 У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

19:24 Посилення ЗСУ та фронтових позицій — Паліса доповів Зеленському

19:20 Вірить в перемогу — Іво Бобул привітав українців з Різдвом

18:56 У більшості регіонів не буде світла — графіки на завтра

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

24 грудня
Text

19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

21 грудня 2025

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

17 грудня 2025

02:54"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

01:04 Маринована скумбрія — за цим рецептом смачніше червоної риби

13 грудня 2025

13:02 Святкові ціни в АТБ — які продукти віддають зі знижками до 50%

22 грудня 2025

16:25 Масова демобілізація — хто має ухвалити рішення

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації