Погода в Україні 26 грудня — де буде хуртовина

Хуртовина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні 26 грудня буде по-справжньому зимова погода. Майже у всіх областях очікується сніг, а також шквальний вітер та хуртовина.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 26 грудня

Синоптики розповіли, що завтра атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо у нічні години у північних, більшості східних та центральних областей. Вже вдень по всій території України, крім крайнього заходу, буде сніг.

Разом з цих на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с, вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини.

Погода на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Однак у п'ятницю мороз дещо послабшає. Найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах -4...-9 °C. У Карпатах та на Прикарпатті очікується до -13 °C, натомість денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0...-5 °C.

В Україні оголосили І рівень небезпечності 26 грудня

Завтра вночі у північних областях, а вдень по всій Україні, крім Закарпаття, будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця на дорогах. Через це у всіх регіонах оголосили І рівень небезпечності.

Небезпечні метеорологічні явища 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 26 грудня на Київ насувається хуртовина. Очікується сніг упродовж дня та сильна ожеледиця.

Також про хуртовини та ожеледицю завтра попередила Наталка Діденко. Найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах.