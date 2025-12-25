Прогноз погоди в Україні на завтра 26 грудня від Наталки Діденко

Жінка у сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 26 грудня, очікується з потеплінням. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 грудня

Діденко зазначила, що завтра очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та підвищення температури повітря. Однак найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

Погода в Україні 26 грудня. Фото: Meteopost

Синоптик повідомляє, що сніг принесуть атмосферні фронти. Потеплішає по всій території країни — температура повітря підвищиться вдень до -3...+2 °С.

Погода в Києві 26 грудня

У столиці йтиме сніг, а також очікується сильний вітер, внаслідок чого можливі хуртовини.

Температура повітря в Києві буде близько 0 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних, 27-28 грудня, очікується зі снігом у декількох областях. Місцями температура повітря буде -7 °C.

Раніше ми розповідали, чого очікувати від погоди на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня.