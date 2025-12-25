Прогноз погоды в Украине на завтра 26 декабря от Наталки Диденко

Метели и гололедица — Диденко предупредила о снеге завтра
Погода в Украине завтра, 26 декабря, ожидается с потеплением. В то же время будут метели, а на дорогах — гололедица.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 26 декабря
Диденко отметила, что завтра ожидается снег, сильный ветер, метели и повышение температуры воздуха. Однако наименьшая вероятность осадков будет в западных регионах. На дорогах возможно образование гололеда.
Синоптик сообщает, что снег принесут атмосферные фронты. Потеплеет по всей территории страны — температура воздуха повысится днем до -3...+2 °С.
Погода в Киеве 26 декабря
В столице будет идти снег, а также ожидается сильный ветер, вследствие чего возможны метели.
Температура воздуха в Киеве будет около 0 °С.
Напомним, погода в Украине на выходных, 27-28 декабря, ожидается со снегом в нескольких областях. Местами температура воздуха будет -7 °C.
Ранее мы рассказывали, чего ожидать от погоды на зимние каникулы с 27 декабря по 11 января.
