Україна
Метели и гололедица — Диденко предупредила о снеге завтра

25 декабря 2025 12:27
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 26 декабря от Наталки Диденко
Женщина в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 26 декабря, ожидается с потеплением. В то же время будут метели, а на дорогах — гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 26 декабря

Диденко отметила, что завтра ожидается снег, сильный ветер, метели и повышение температуры воздуха. Однако наименьшая вероятность осадков будет в западных регионах. На дорогах возможно образование гололеда.

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня
Погода в Украине 26 декабря. Фото: Meteopost

Синоптик сообщает, что снег принесут атмосферные фронты. Потеплеет по всей территории страны — температура воздуха повысится днем до -3...+2 °С.

Погода в Киеве 26 декабря

В столице будет идти снег, а также ожидается сильный ветер, вследствие чего возможны метели.

Температура воздуха в Киеве будет около 0 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине на выходных, 27-28 декабря, ожидается со снегом в нескольких областях. Местами температура воздуха будет -7 °C.

Ранее мы рассказывали, чего ожидать от погоды на зимние каникулы с 27 декабря по 11 января.

