Магнітні бурі сьогодні, 26 лютого, — до чого готуватися метеозалежним

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

На українців у понеділок, 26 лютого, очікують магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває у передзбудженому стані, протягом останньої доби на активному рівні перебувала сонячна активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 26 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була на активному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося п'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М4. Відомо, що вони можуть впливати на людський організм.

Очікується, що завтра геомагнітне поле Землі перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 26 лютого

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.

Кількість сонячних плям — 62.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей, тому попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці зафіксували два потужні спалахи. Астрономи віднесли до найсильнішої категорії X.

Також ми писали, що 21 лютого Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю.