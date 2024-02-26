Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Очікується магнітна буря — чи варто остерігатися метеозалежним 26 лютого arrow

Очікується магнітна буря — чи варто остерігатися метеозалежним 26 лютого

26 лютого 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 26 лютого, — до чого готуватися метеозалежним
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На українців у понеділок, 26 лютого, очікують магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває у передзбудженому стані, протягом останньої доби на активному рівні перебувала сонячна активність.

Про це повідомляє Meteoprog

Магнітні бурі 26 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була на активному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося п'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М4. Відомо, що вони можуть впливати на людський організм.

Очікується, що завтра геомагнітне поле Землі перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

null
Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 26 лютого

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.
  • Кількість сонячних плям — 62.
null
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей, тому попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних буррекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ. 

Нагадаємо, нещодавно на Сонці зафіксували два потужні спалахи. Астрономи віднесли до найсильнішої категорії X.

Також ми писали, що 21 лютого Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю.

погода
космос
магнітні бурі
головний біль
мігрень
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі