Магнитные бури сегодня, 26 февраля, — к чему готовиться метеозависимым

Ожидается магнитная буря — стоит ли опасатся метеозависимым 26 февраля
Украинцев в понедельник, 26 февраля, ожидают магнитные бури. Магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии, в течение последних суток на активном уровне находилась солнечная активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 февраля
В течение последних суток солнечная активность была на активном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М4. Известно, что они могут оказывать влияние на человеческий организм.
Ожидается, что завтра геомагнитное поле Земли будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 26 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%.
- Количество солнечных пятен — 62.
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь. Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе. Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.
Напомним, недавно на Солнце зафиксировали две мощные вспышки. Астрономы отнесли к сильнейшей категории X.
Также мы писали, что 21 февраля Европейский спутник, находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю.
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