Прогноз в Україні на сьогодні 15 липня

Дівчина купається у фонтані. Фото: pixels.com

Завтра, у понеділок 15 квітня по всій Україні стовпчики термометрів можуть підскочити до +40 °С. У Києві може бути побити температурний рекорд з показником +38 °С.

Про це 14 липня, у неділю повідомляє народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз на 15 липня від Наталки Діденко

За її даними, більш пощастить мешканцям західних областей країни, де термометри зупиняться на показнику +28...+33 °С. А ось мешканцям центральних регіонів, в тому числі столиці, слід приготуватись до температурного рекорду у +38 °С і навіть до +40 °С.

Мапа з температурними показниками на 15 липня

Тільки починаючи з 18 липня спека Києві почне спадати. А ось мешканцям центральних областей, окрім Вінниччини, доведеться терпіти щонайменше до 26 липня.

Що прогнозує Укргідрометцентр

За даними Укргідрометцентр, шалено спекотно 15 липня, у понеділок, буде також у більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там очікується температура навіть до +41 °С.

Температура по всій Україні на 15 липня 2024

Нагадаємо, в Україні нарахували рекордну кількість блискавок. 4 липня всього за 15 хвилин у небі їх спалахнуло понад 200 штук.

Також журналісти Новини.LIVE запитували в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути.