Прогноз в Украине на сегодня 15 июля

Девушка купается в фонтане. Фото: pixels.com

Завтра в понедельник 15 апреля по всей Украине столбики термометров могут подскочить до +40 °С. В Киеве может быть побит температурный рекорд с показателем +38 °С.

Об этом 14 июля, в воскресенье сообщает народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз на 15 июля от Наталки Диденко

По ее данным, больше повезет жителям западных областей страны, где термометры остановятся на показателе +28…+33 °С. А вот жителям центральных регионов, в том числе столицы, следует приготовиться к температурному рекорду в +38°С и даже к +40°С.

Карта с температурными показателями на 15 июля

Только начиная с 18 июля жара в Киеве начнет спадать. А вот жителям центральных областей, кроме Винницкой области, придется терпеть как минимум до 26 июля.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, безумно жарко 15 июля, в понедельник, будет также в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях. Там ожидается температура даже до +41 °С.

Температура по всей Украине на 15 июля 2024 г.

Напомним, в Украине насчитали рекордное количество молний. 4 июля всего за 15 минут в небе их вспыхнуло более 200 штук.

Также журналисты Новини.LIVE спрашивали у одесситов, как они переносят жару в блекауты.