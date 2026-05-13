Очікуються спалахи на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні

Суттєвих магнітних бур у середу, 13 травня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося два спалахи класу В та шість С, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 13 травня

Геомагнітне поле сьогодні буде активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу, а також невеликою Х-класу.

Сонячна активність на 13 травня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 19

Вплив спалахів на організм

Сонячні спалахи — це потужні викиди енергії на Сонці, які можуть впливати не лише на техніку, а й на самопочуття людей, особливо під час магнітних бур.

Найпоширенішими симптомами є головний біль і слабкість, втома, сонливість, перепади настрою та зміни тиску.

Як полегшити стан

пити більше води;

уникати стресу і перевтоми;

нормалізувати сон;

обмежити каву та алкоголь;

більше часу проводити на свіжому повітрі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди, у травні геомагнітна ситуація очікується спокійною, але прогнозується декілька періодів підвищення активності.

А погода в Україні 13 травня буде хмарною із проясненнями. У багатьох областях синоптики прогнозують помірні дощі. Крім того, можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду.