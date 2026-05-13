Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Очікуються спалахи на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні

Очікуються спалахи на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 09:43
Очікуються спалахи на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні
Вплив магнітних бур на здоровʼя. Фото: колаж Новини.LIVE

Суттєвих магнітних бур у середу, 13 травня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося два спалахи класу В та шість С, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 13 травня

Геомагнітне поле сьогодні буде активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу, а також невеликою Х-класу.

Сонячна активність на 13 травня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 19

Вплив спалахів на організм

Сонячні спалахи — це потужні викиди енергії на Сонці, які можуть впливати не лише на техніку, а й на самопочуття людей, особливо під час магнітних бур.

Найпоширенішими симптомами є головний біль і слабкість, втома, сонливість, перепади настрою та зміни тиску.

Читайте також:

Як полегшити стан

  • пити більше води;
  • уникати стресу і перевтоми;
  • нормалізувати сон;
  • обмежити каву та алкоголь;
  • більше часу проводити на свіжому повітрі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди, у травні геомагнітна ситуація очікується спокійною, але прогнозується декілька періодів підвищення активності.

А погода в Україні 13 травня буде хмарною із проясненнями. У багатьох областях синоптики прогнозують помірні дощі. Крім того, можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Сонце магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації