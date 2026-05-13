Ожидаются вспышки на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в среду, 13 мая, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло две вспышки класса В и шесть С, которые не имеют существенного влияния.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 13 мая
Геомагнитное поле сегодня будет активного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса, а также небольшой Х-класса.
Солнечная активность на 13 мая:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 19
Влияние вспышек на организм
Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии на Солнце, которые могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей, особенно во время магнитных бурь.
Самыми распространенными симптомами являются головная боль и слабость, усталость, сонливость, перепады настроения и изменения давления.
Как облегчить состояние
- пить больше воды;
- избегать стресса и переутомления;
- нормализовать сон;
- ограничить кофе и алкоголь;
- больше времени проводить на свежем воздухе.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, в мае геомагнитная ситуация ожидается спокойной, но прогнозируется несколько периодов повышения активности.
А погода в Украине 13 мая будет облачной с прояснениями. Во многих областях синоптики прогнозируют умеренные дожди. Кроме того, возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.