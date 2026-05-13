Ожидаются вспышки на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня

Существенных магнитных бурь в среду, 13 мая, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло две вспышки класса В и шесть С, которые не имеют существенного влияния.

Магнитные бури 13 мая

Геомагнитное поле сегодня будет активного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса, а также небольшой Х-класса.

Солнечная активность на 13 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 19

Влияние вспышек на организм

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии на Солнце, которые могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей, особенно во время магнитных бурь.

Самыми распространенными симптомами являются головная боль и слабость, усталость, сонливость, перепады настроения и изменения давления.

Как облегчить состояние

пить больше воды;

избегать стресса и переутомления;

нормализовать сон;

ограничить кофе и алкоголь;

больше времени проводить на свежем воздухе.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, в мае геомагнитная ситуация ожидается спокойной, но прогнозируется несколько периодов повышения активности.

А погода в Украине 13 мая будет облачной с прояснениями. Во многих областях синоптики прогнозируют умеренные дожди. Кроме того, возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.