Погода в Україні сьогодін 24 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Опади і стабільна температура — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 24 березня весь день буде хмарною з проясненнями. І хоча місцями очікуються опади, скрізь буде стабільна плюсова температура.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 24 березня
В західних, північних, а вдень і в більшості центральних та Одеській областях у неділю очікують дощ. На решті території країни буде без опадів.
Вітер 24 березня прогнозують південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, але невеликий, лише 5-10 м/с.
Температура вночі +3...+8 °С.
У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму вночі близько 0 °С. Але вже вдень +7...+12 °С, а на півдні та сході країни до 15 °С. Навіть на високогір'ї Карпат очікують мокрий сніг та дощ при температурі протягом доби +1...+5 °С.
Прогноз погоди у Київській області
На Київщині у неділю буде хмарно з проясненням, та очікується дощ. Південний вітер згодом стане північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура в області вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Києві вночі +6...+8 °С, вдень близько +10 °С.
Окремо синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в українських Карпатах. Небезпека (3-го рівню) пов'язана з відлигою. Тому на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей можливе сходження лавин.
"Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — попередили сингоптики.
Раніше ми розповідали, що в неділю, 24 березня, на українців очікує тепла погода. Температура повітря вночі складатиме 0...+6 °С, а вдень +10...+15 °С. В зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку.
Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.
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