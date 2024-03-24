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Опади і стабільна температура — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

24 березня 2024 06:41
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодін 24 березня - прогноз від Укргідрометцентру
Чоловік стоїть під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні 24 березня весь день буде хмарною з проясненнями. І хоча місцями очікуються опади, скрізь буде стабільна плюсова температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 березня

В західних, північних, а вдень і в більшості центральних та Одеській областях у неділю очікують дощ. На решті території країни буде без опадів.

Вітер 24 березня прогнозують південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, але невеликий, лише 5-10 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С.

У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму вночі близько 0 °С. Але вже вдень +7...+12 °С, а на півдні та сході країни до 15 °С. Навіть на високогір'ї Карпат очікують мокрий сніг та дощ при температурі протягом доби +1...+5 °С.

Опади і стабільна температура — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Погода 24 березня. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Київській області

На Київщині у неділю буде хмарно з проясненням, та очікується дощ. Південний вітер згодом стане північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в області вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Києві вночі +6...+8 °С, вдень близько +10 °С.

Окремо синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в українських Карпатах. Небезпека (3-го рівню) пов'язана з відлигою. Тому на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей можливе сходження лавин.

"Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — попередили сингоптики.

Раніше ми розповідали, що в неділю, 24 березня, на українців очікує тепла погода. Температура повітря вночі складатиме 0...+6 °С, а вдень +10...+15 °С. В зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

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