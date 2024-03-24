Погода в Украине сегодня 24 марта - прогноз от Укргидрометцентра

Человек стоит под зонтиком. Фото: Новости.

Погода в Украине 24 марта облачно с прояснениями. И хотя местами ожидаются осадки, всюду будет стабильная плюсовая температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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Погода в Украине 24 марта

В западных, северных, а днем и большинстве центральных и Одесской областях в воскресенье ожидают дождь. На остальной территории страны будет без осадков.

Ветер 24 марта прогнозируют южный с переходом в западных и северных областях на северо-западную, но небольшую, лишь 5-10 м/с.

Температура ночью +3...+8°С.

В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и Крыму ночью около 0 °С. Но уже днем +7…+12 °С, а на юге и востоке страны до 15 °С. Даже высокогорье Карпат ожидают мокрый снег и дождь при температуре в течение суток +1...+5 °С.

Погода 24 марта. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области в воскресенье будет облачно с прояснениями, и ожидается дождь. Южный ветер впоследствии станет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура в области ночью +3...+8°С, днем +7...+12°С. В Киеве ночью +6...+8°С, днем около +10°С.

Отдельно синоптики предупредили о снеголавинной опасности в украинских Карпатах. Опасность (3-го уровня) связана с оттепелью. Поэтому на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможно сход лавин.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – предупредили сингоптики.

Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0...+6 °С, а днем +10...+15 °С. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.