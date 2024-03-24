Погода в Украине сегодня 24 марта - прогноз от Укргидрометцентра

Осадки и стабильная температура — синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 24 марта облачно с прояснениями. И хотя местами ожидаются осадки, всюду будет стабильная плюсовая температура.
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Погода в Украине 24 марта
В западных, северных, а днем и большинстве центральных и Одесской областях в воскресенье ожидают дождь. На остальной территории страны будет без осадков.
Ветер 24 марта прогнозируют южный с переходом в западных и северных областях на северо-западную, но небольшую, лишь 5-10 м/с.
Температура ночью +3...+8°С.
В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и Крыму ночью около 0 °С. Но уже днем +7…+12 °С, а на юге и востоке страны до 15 °С. Даже высокогорье Карпат ожидают мокрый снег и дождь при температуре в течение суток +1...+5 °С.
Прогноз погоды в Киевской области
В Киевской области в воскресенье будет облачно с прояснениями, и ожидается дождь. Южный ветер впоследствии станет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с.
Температура в области ночью +3...+8°С, днем +7...+12°С. В Киеве ночью +6...+8°С, днем около +10°С.
Отдельно синоптики предупредили о снеголавинной опасности в украинских Карпатах. Опасность (3-го уровня) связана с оттепелью. Поэтому на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможно сход лавин.
"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – предупредили сингоптики.
Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0...+6 °С, а днем +10...+15 °С. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.
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