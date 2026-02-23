Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Опади та низька видимість — де завтра в Україні зіпсується погода

Опади та низька видимість — де завтра в Україні зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 23:51
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 лютого від Укргідрометцентра та Наталки Діденко
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 лютого, очікується з опадами та низькою видимістю. Синоптики також попереджають про нічні морози та ожеледь. Водночас вдень всюди прогнозуються "плюси".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентра та Наталки Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентра

Упродовж доби буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний мокрий сніг та дощ, а у північних вночі та у східних областях невеликі опади. У Карпатах та на північному сході подекуди можлива ожеледь, а також налипання мокрого снігу.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого
Погода в Україні 24 лютого. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах країни, крім півдня та південному сходу, ожеледиця. Вітер буде західного та південно-західного напрямків з 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі та вдень -2...+3 °С, вночі на сході 0...-5 °С. Вдень на Закарпатті та у південній частині +3...+8 °С.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у частині України через ожеледицю.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 лютого
Попередження про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 24 лютого

Синоптик зазначила, що завтра місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Крім того, прогнозується туман, внаслідок чого знизиться видимість. 

Погода в Україні 24 лютого
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого. Фото: Meteopost

У більшості областей вночі очікується близько 0 °С, вдень 0...+3 °С, на півдні та заході +3...+8 °С. 

У києві завтра буде дощ та туман. Вночі температура повітря знизиться до 0 °С, вдень +2 °С.

"25-го лютого погода істотно не зміниться. А ось 26-го лютого в Україні очікується невелике похолодання", — додала Діденко.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні

Погода в Україні упродовж цього тижня очікується з потеплінням. Місцями температура повітря зросте до +10 °С.

А нещодавно через складні погодні умови у Кіровоградській області сталися перебої зі світлом. Без електроенергії залишилися декілька населених пунктів.

погода Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації