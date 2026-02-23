Прогноз погоди в Україні на завтра 24 лютого від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 лютого, очікується з опадами та низькою видимістю. Синоптики також попереджають про нічні морози та ожеледь. Водночас вдень всюди прогнозуються "плюси".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентра та Наталки Діденко.

Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентра

Упродовж доби буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний мокрий сніг та дощ, а у північних вночі та у східних областях невеликі опади. У Карпатах та на північному сході подекуди можлива ожеледь, а також налипання мокрого снігу.

Погода в Україні 24 лютого. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах країни, крім півдня та південному сходу, ожеледиця. Вітер буде західного та південно-західного напрямків з 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі та вдень -2...+3 °С, вночі на сході 0...-5 °С. Вдень на Закарпатті та у південній частині +3...+8 °С.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у частині України через ожеледицю.

Попередження про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 24 лютого

Синоптик зазначила, що завтра місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Крім того, прогнозується туман, внаслідок чого знизиться видимість.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого. Фото: Meteopost

У більшості областей вночі очікується близько 0 °С, вдень 0...+3 °С, на півдні та заході +3...+8 °С.

У києві завтра буде дощ та туман. Вночі температура повітря знизиться до 0 °С, вдень +2 °С.

"25-го лютого погода істотно не зміниться. А ось 26-го лютого в Україні очікується невелике похолодання", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні упродовж цього тижня очікується з потеплінням. Місцями температура повітря зросте до +10 °С.

А нещодавно через складні погодні умови у Кіровоградській області сталися перебої зі світлом. Без електроенергії залишилися декілька населених пунктів.