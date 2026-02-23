Видео
Україна
Видео

Морозы и дожди — где завтра резко испортится погода в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 23:51
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 лютого — Укргідрометцентр та Наталка Діденко
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 февраля, будет с осадками в виде дождя и снега. Кроме того, местами ожидается низкая видимость через туман.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь, а в северных ночью и в восточных областях небольшие осадки. В Карпатах и на северо-востоке местами возможен гололед, а также налипание мокрого снега.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого
Погода в Украине 24 февраля. Фото: Укргидрометцентр

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Ветер будет западного и юго-западного направлений с 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем -2...+3 °С, ночью на востоке 0...-5 °С. Днем на Закарпатье и в южной части +3...+8 °С.

Синоптики объявили первый уровень опасности в части Украины из-за гололеда.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 лютого
Предупреждение об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко на 24 февраля

Синоптик отметила, что завтра местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, прогнозируется туман, вследствие чего снизится видимость.

Погода в Україні 24 лютого
Прогноз погоды в Украине на 24 февраля. Фото: Meteopost

В большинстве областей ночью ожидается около 0 °С, днем 0...+3 °С, на юге и западе +3...+8 °С.

В Киеве завтра будет дождь и туман. Ночью температура воздуха снизится до 0 °С, днем +2 °С.

"25-го февраля погода существенно не изменится. А вот 26-го февраля в Украине ожидается небольшое похолодание", — добавила Диденко.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине

Погода в Украине в течение этой недели ожидается с потеплением. Местами температура воздуха вырастет до +10 °С.

А недавно из-за сложных погодных условий в Кировоградской области произошли перебои со светом. Без электроэнергии остались несколько населенных пунктов.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
