Погода в Україні та Києві завтра, 15 червня

Молода пара під дощем у Києві. Фото: ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 15 червня буде переважно грозовою, з потужними проливними зливами. Проте на заході країни переважатиме теплі та сонячні повітряні маси.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні та Києві 15 червня

За повідомленням синоптиків, завтра очікується хмарно з проясненнями. По всій території, крім західних регіонів — дощі з грозами. Вдень на півдні, сході та в переважній більшості центральних регіонів град та шквали 15-20 м/с, на південному сході та сході країни зливи.

Погода по Україні 15 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, на заході +7...+12 °С, вдень — +19...+24 °С, на сході +25...+29 °С. У Київській області вночі +13...+18 °С, вдень +19...+24 °С.

Джерело: Укргідрометцентр

У столиці вночі +15...+17 °С, вдень +21...+23 °С.

Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

Раніше ми писали, що в Міністерстві екології України пояснили, чому в Україні міліють річки, та назвали декілька можливих факторів.