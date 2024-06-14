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Оскаженілий циклон — синоптики попередили, де завтра щедро поливатимуть зливи

14 червня 2024 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві завтра, 15 червня
Молода пара під дощем у Києві. Фото: ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у суботу, 15 червня буде переважно грозовою, з потужними проливними зливами. Проте на заході країни переважатиме теплі та сонячні повітряні маси.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні та Києві 15 червня

За повідомленням синоптиків, завтра очікується хмарно з проясненнями. По всій території, крім західних регіонів — дощі з грозами. Вдень на півдні, сході та в переважній більшості центральних регіонів град та шквали 15-20 м/с, на південному сході та сході країни зливи.

погода в україні 15 червня
Погода по Україні 15 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, на заході +7...+12 °С, вдень — +19...+24 °С, на сході +25...+29 °С. У Київській області вночі +13...+18 °С, вдень +19...+24 °С.

погода в Україні 15 червня
Джерело: Укргідрометцентр

У столиці вночі +15...+17 °С, вдень +21...+23 °С.

погода у Києві 15 червня
Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. 

Раніше ми писали, що в Міністерстві екології України пояснили, чому в Україні міліють річки, та назвали декілька можливих факторів. 

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