Погода в Украине и Киеве завтра, 15 июня

Молодая пара под дождем в Киеве. Фото: иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 15 июня, будет преимущественно грозовой, с мощными проливными ливнями. Однако на западе страны будут преобладать теплые и солнечные воздушные массы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине и Киеве 15 июня

По сообщению синоптиков, завтра облачно с прояснениями. По всей территории кроме западных регионов — дожди с грозами. Днем на юге, востоке и подавляющем большинстве центральных регионов град и шквалы 15-20 м/с, на юго-востоке и востоке страны ливни.

Погода в Украине 15 июня. Источник: Укргидрометцентр

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на западе +7...+12 °С, днем +19...+24 °С, на востоке +25...+29 °С. В Киевской области ночью +13...+18 °С, днем +19...+24 °С.

Источник: Укргидрометцентр

В столице ночью +15...+17 °С, днем +21...+23 °С.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

Ранее мы писали, что в Министерстве экологии Украины объяснили, почему в Украине мелеют реки, и назвали несколько возможных факторов.