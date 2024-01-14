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Ожеледиця та хуртовини — синоптики розповіли, які регіони під небезпекою сьогодні

14 січня 2024 06:06
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 14 січня - що відомо
Ремонтні роботи через негоду. Фото: Укравтодор
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у неділю, 14 січня, буде зі значними опадами. Синоптики також попереджають українців про небезпеку — наголошують на ймовірній ожеледиці та хуртовинах. Температура місцями сіягатиме до -18 °C. Тим часом вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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За прогнозом синоптиків, лише жителів Одещини оминуть опади.

"Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с, місцями хуртовини", — йдеться у повідомленні.

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Погода в Україні 14 січня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі -7...-12 °C
  • у східних, Сумській та місцями Чернігівській областях -13...-18 °C
  • вдень 0...-5° °C ,
  • в Карпатах -4...-9 °C ;
  • в західних областях та південній частині країни вночі -2...-7 °C , вдень від -1 °C до +4 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Українців 14 січня попереджають про сходження сніголавин. 

"13-14 січня — на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — кажуть в Укргідрометцентрі.

Синоптики закликають утриматися від походів на високогір'я.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні 14 січня. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено II рівень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко 14 січня

Народна синоптикя Наталія Діденко прогнозує, що українців у неділю, 14 січня, очікуватиме волога погода із снігом та мокрим снігом.

"14-го січня вдень очікується потепління до -3 -3 °C", — йдеться в повідомленні.

Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, в Україні завтра, 14 січня, буде переважати волога погода зі снігом та мокрим снігом. Також цього дня очікується потепління.

погода
негода

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