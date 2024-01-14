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Гололедица и метели — синоптики рассказали, какие регионы под опасностью сегодня

14 января 2024 06:06
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 14 января – что известно
Ремонтные работы из-за непогоды. Фото: Укравтодор
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 14 января, будет со значительными осадками. Синоптики также предупреждают украинцев об опасности — отмечают вероятное гололедица и метели. Температура будет местами сеять до -18 °C. Между тем ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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По прогнозу синоптиков, только жителей Одесщины минуют осадки.

"Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с, местами вьюги", — говорится в сообщении.

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Погода в Украине 14 января. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью -7...-12 °C
  • в восточных, Сумской и местами Черниговской областях -13...-18 °C
  • днем 0...-5° °C ,
  • в Карпатах -4...-9 °C;
  • в западных областях и южной части страны ночью -2...-7°C, днем от -1°C до +4°C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев 14 января предупреждают о сходе снеголавин.

"13-14 января — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин", — говорят в Укргидрометцентре.

Синоптики призывают воздержаться от походов на высокогорье.

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Карта опасных регионов Украины 14 января. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен II уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко 14 января

Народная синоптика Наталья Диденко прогнозирует, что украинцев в воскресенье, 14 января, ожидается влажная погода со снегом и мокрым снегом.

"14 января днем ожидается потепление до -3 -3 °C ", — говорится в сообщении.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

Напомним, в Украине завтра, 14 января, будет преобладать влажная погода со снегом и мокрым снегом. Также в этот день ожидается потепление.

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