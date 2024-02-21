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Перші прояви весни — в Укргідрометцентрі назвали регіони, в які завтра прийде тепло

21 лютого 2024 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві 22 лютого
Кияни на прогулянці в теплий день пізньої зими. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В четвер, 22 лютого, у більшості території України пануватиме хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці на південному заході місцями туман, на північному сході подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 22 лютого

Перші прояви весни — в Укргідрометцентрі назвали регіони, в які завтра прийде тепло
Джерело: Укргідрометцентр

На сході та заході, за повідомленням синоптиків, очікується невеликий мокрий сніг, на решті території — короткочасні дощі з переходом у мокрий сніг. Температура вночі -1...-6°С морозу, вдень -2...+3°С тепла. На півдні без опадів: температура повітря вночі від +3...-2°С морозу, вдень +3...+8°С тепла. На Закарпатті, Прикарпатті, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11°С.

Погода в Києві та області 22 лютого

У Києві та області синоптики обіцяють хмарність з проясненнями.  Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень подекуди короткочасні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі від -3...-1°С морозу, вдень +3...+8°С тепла. У столиці вночі +1...+3°С, вдень +6...+8°С тепла.

Додатково синоптики попереджають про ймовірність сходжень лавини на карпатському високогір'ї в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Перші прояви весни — в Укргідрометцентрі назвали регіони, в які завтра прийде тепло
Карта сходжень лавини в Карпатах. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше про завтрашні зміни у погоді розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Днями рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження лавини з Говерли. 

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