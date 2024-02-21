Українців чекає різка зміна погоди — народний синоптик Діденко дала прогноз на завтра
В Україні у четвер, 22 лютого, буде неоднорідна погода. В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході. На півночі країни та в районі Карпат очікуються опади.
Такий прогноз погоди оприлюднила народний синоптик Наталія Діденко у Telegram.
Погода в Україні 22 лютого
"Найтепліше буде на заході +7...+11 °C, найхолодніше на сході, +1...+4 °C", — повідомила Діденко.
Вона також додала, що на решті території протягом 22 лютого очікується +4...+8 °C, у Криму до +10 °C.
Вітер очікується південно-західний, часом рвучкий.
На півночі, на Харківщині, Луганщині та в навколокарпатських областях очікуються опади. На решті території обійдеться без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями.
Синоптик також додала, що до кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.
Погода в Києві 22 лютого
У Києві в четвер місцями будуть невеликий дощ та поривчастий південно-західний вітер.
"Протягом дня 22-го лютого потепліє до +6...+9 °C", — розповіла Діденко.
Раніше ми розповідали, що погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Температура повітря становитиме +3 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на автошляхах області місцями димка.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині — близьким до норми.
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