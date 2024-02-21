Українців чекає різка зміна погоди — народний синоптик Діденко дала прогноз на завтра

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у четвер, 22 лютого, буде неоднорідна погода. В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході. На півночі країни та в районі Карпат очікуються опади.

Такий прогноз погоди оприлюднила народний синоптик Наталія Діденко у Telegram.

Рух антициклону. Фото: Telegram Наталії Діденко

Погода в Україні 22 лютого

"Найтепліше буде на заході +7...+11 °C, найхолодніше на сході, +1...+4 °C", — повідомила Діденко.

Вона також додала, що на решті території протягом 22 лютого очікується +4...+8 °C, у Криму до +10 °C.

Вітер очікується південно-західний, часом рвучкий.

На півночі, на Харківщині, Луганщині та в навколокарпатських областях очікуються опади. На решті території обійдеться без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями.

Синоптик також додала, що до кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.

Погода в Києві 22 лютого

У Києві в четвер місцями будуть невеликий дощ та поривчастий південно-західний вітер.

"Протягом дня 22-го лютого потепліє до +6...+9 °C", — розповіла Діденко.

Раніше ми розповідали, що погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Температура повітря становитиме +3 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на автошляхах області місцями димка.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині — близьким до норми.