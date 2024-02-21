Украинцев ждет резкое изменение погоды — народный синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в четверг, 22 февраля, будет неоднородная погода. В западных областях будет гораздо теплее, чем на востоке. На севере страны и в районе Карпат ожидаются осадки.

Такой прогноз погоды обнародовала народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Движение антициклона. Фото: Telegram Натальи Диденко

Погода в Украине 22 февраля

"Самое теплое будет на западе +7...+11 °C, холоднее всего на востоке, +1...+4 °C", — сообщила Диденко.

Она также добавила, что на остальной территории в течение 22 февраля ожидается +4...+8 °C, в Крыму до +10 °C.

Ветер ожидается юго-западный, временами порывистый.

На севере, Харьковщине, Луганщине и околокарпатских областях ожидаются осадки. На остальной территории обойдется без существенных осадков, на юге с солнечными прояснениями.

Синоптик также добавила, что к концу недели в Украине станет еще теплее, в выходные предполагается +8...+14 °C. Однако впоследствии холодная погода вернется.

Погода в Киеве 22 февраля

В Киеве в четверг местами будет небольшой дождь и порывистый юго-западный ветер.

"В течение дня 22 февраля потеплеет до +6...+9 °C", — рассказала Диденко.

Раньше мы рассказывали, что погода в Одессе будет облачной с прояснениями. Температура воздуха будет составлять +3 °С днем и 0 ° С ночью. Осадков не ожидается, но на автодорогах области местами дымка.

Напомним, по прогнозам синоптиков, во второй половине февраля не предполагается сильных морозов. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части — близок к норме.