Погода в Украине и Киеве 22 февраля

Киевляне на прогулке в теплый день поздней зимы. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 февраля, в большинстве территории Украины будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на юго-западе местами туман, на северо-востоке местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 22 февраля

Источник: Укргидрометцентр

На востоке и западе, по сообщению синоптиков, ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории кратковременные дожди с переходом в мокрый снег. Температура ночью -1...-6°С мороза, днем -2...+3°С тепла. На юге без осадков: температура воздуха ночью от +3...-2°С мороза, днем +3...+8°С тепла. На Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11°С.

Погода в Киеве и области 22 февраля

В Киеве и области синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью от -3...-1°С мороза, днем +3...+8°С тепла. В столице ночью +1...+3°С, днем +6...+8°С тепла.

Дополнительно синоптики предупреждают о вероятности схождения лавины на карпатском высокогорье в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Карта восхождений лавины в Карпатах. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, ранее о завтрашних изменениях в погоде рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

На днях спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали сход лавин с Говерлы.