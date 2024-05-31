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Плавитиметься асфальт — в Укргідрометцентрі попередили про спеку в перший день літа

31 травня 2024 21:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві у суботу, 1 червня
Діти рятуються від спеки біля фонтану "Каскад". Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні та Києві в суботу, 1 червня, принесе аномально спекотні теплі повітряні маси. Попри це, в окремих регіонах пануватиме свіжа погода та пройдуть короткочасні грозові дощі. 

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні та Києві 1 червня

За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень на заході та подекуди у Київській області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території — без істотних опадів.

У західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, у східних областях північно-західний, 5-10 м/с.

погода в україні 31 травня
Погода в Україні 1 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +12..+17 °С, вдень +24...+29 °С, на сході та південному сході країни до +32 °С. У горах вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С. На Київщині вночі +12..+17 °С, вдень +24...+29 °С.

У столиці в перший день літа температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.

Нагадаємо, раніше в КМДА попередили про небезпеку внаслідок того, що на столицю та область насувається активний грозовий фронт.

Додамо, що таке погіршення погоди пов'язано з прибулим до України циклоном "Радха", про що попередила народний синоптик Наталка Діденко. 

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