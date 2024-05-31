Будет плавиться асфальт — в Укргидрометцентре предупредили о жаре в первый день лета
Погода в Украине и Киеве в субботу, 1 июня, принесет аномально жаркие теплые воздушные массы. Несмотря на это, в отдельных регионах будет свежая погода и пройдут кратковременные грозовые дожди.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода в Украине и Киеве 1 июня
По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем на западе и местами в Киевской области пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории — без существенных осадков.
В западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно южный, в восточных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С, на востоке и юго-востоке страны до +32 °С. В горах ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С. В Киевской области ночью +12..+17 °С, днем +24...+29 °С.
В столице в первый день лета температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.
Напомним, ранее в КГГА предупредили об опасности из-за того, что на столицу и область надвигается активный грозовой фронт.
Добавим, что такое ухудшение погоды связано с прибывшим в Украину циклоном "Радха", о чем предупредила народный синоптик Наталка Диденко.
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