Дети спасаются от жары около фонтана "Каскад". Фото иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в субботу, 1 июня, принесет аномально жаркие теплые воздушные массы. Несмотря на это, в отдельных регионах будет свежая погода и пройдут кратковременные грозовые дожди.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине и Киеве 1 июня

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем на западе и местами в Киевской области пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории — без существенных осадков.

В западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, в восточных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 1 июня. Источник: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С, на востоке и юго-востоке страны до +32 °С. В горах ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С. В Киевской области ночью +12..+17 °С, днем +24...+29 °С.

В столице в первый день лета температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

Напомним, ранее в КГГА предупредили об опасности из-за того, что на столицу и область надвигается активный грозовой фронт.

Добавим, что такое ухудшение погоды связано с прибывшим в Украину циклоном "Радха", о чем предупредила народный синоптик Наталка Диденко.