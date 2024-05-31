Прогноз погоди в Україні на завтра, 1 червня, від Наталки Діденко

Насувається циклон Radha — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду у перший день літа
Погода в Україні завтра, 1 червня, буде спекотною. Однак у деяких областях очікуються дощі, а також сильні пориви вітру.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 1 червня
Температура повітря на сході країни становитиме +26...+31 °C. У більшості областей протягом дня буде +25...+29 °C, у західних — +22...+25 °C.
Помірний вітер очікується з південного заходу. У західних областях можливі сильні пориви до 15 метрів за секунду.
Короткочасні дощі з грозами завтра будуть в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині.
Діденко пояснила, що цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить активна циклонічна система над Центральною Європою Radha.
На решті території України переважатиме суха сонячна погода.
Погода в Києві 1 червня
У столиці літо розпочнеться спекою. Протягом дня температура повітря буде до +29 °C.
За словами Діденко, спекотне повітря, зіткнувшись на висоті із значно холоднішим, може не втриматися від контрасту, і пролитися дощем.
"На початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини", — розповіла народний синоптик.
Найбільша ймовірність періодичних дощів — захід та північ України.
Нагадаємо, вже завтра в Україні наступить літо, яке буде теплішим, аніж минулого року. Середня температура повітря очікується в межах +19...+23 °C.
Також ми повідомляли, що червень в України буде надзвичайно спекотним. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.
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