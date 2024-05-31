Прогноз погоди в Україні на завтра, 1 червня, від Наталки Діденко

Літо в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 1 червня, буде спекотною. Однак у деяких областях очікуються дощі, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря на сході країни становитиме +26...+31 °C. У більшості областей протягом дня буде +25...+29 °C, у західних — +22...+25 °C.

Помірний вітер очікується з південного заходу. У західних областях можливі сильні пориви до 15 метрів за секунду.

Короткочасні дощі з грозами завтра будуть в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині.

Діденко пояснила, що цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить активна циклонічна система над Центральною Європою Radha.

Циклон Radha. Фото: t.me/PohodaNatalka

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода в Києві 1 червня

У столиці літо розпочнеться спекою. Протягом дня температура повітря буде до +29 °C.

За словами Діденко, спекотне повітря, зіткнувшись на висоті із значно холоднішим, може не втриматися від контрасту, і пролитися дощем.

"На початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини", — розповіла народний синоптик.

Найбільша ймовірність періодичних дощів — захід та північ України.

Пост Діденко. Фото: скриншот

Пост Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, вже завтра в Україні наступить літо, яке буде теплішим, аніж минулого року. Середня температура повітря очікується в межах +19...+23 °C.

Також ми повідомляли, що червень в України буде надзвичайно спекотним. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.