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Надвигается циклон Radha — народный синоптик Диденко спрогнозировала погоду в первый день лета

31 мая 2024 14:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 июня, от Наталки Диденко
Лето в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 1 июня, будет жаркой. Однако в некоторых областях ожидается дождь, а также сильные порывы ветра.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 1 июня

Температура воздуха на востоке будет составлять +26...+31 °C. В большинстве областей в течение дня будет +25...+29 °C, в западных — +22...+25 °C.

Умеренный ветер ожидается с юго-запада. В западных областях возможны сильные порывы до 15 м/с.

Кратковременные дожди с грозами завтра будут в западных областях, на севере Украины, Винницкой области и местами Черкасской области.

Диденко объяснила, что эту дождливую грозовую неустойчивость атмосферы обеспечит активная циклоническая система над Центральной Европой Radha.

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Циклон Radha. Фото: t.me/PohodaNatalka

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве 1 июня

В столице лето начнется жарой. В течение дня температура воздуха будет до +29 °C.

По словам Диденко, жаркий воздух, столкнувшись на высоте со значительно более холодным, может не удержаться от контраста и пролиться дождем.

"В начале лета дефицит влаги и, соответственно, высокая пожарная опасность, будут наблюдаться на юге и востоке Украины, а также сухая погода охватит значительную часть центральных областей, кроме Винницкой области", — рассказала народный синоптик.

Наибольшая вероятность периодических дождей — запад и север Украины.

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Пост Диденко. Фото: скриншот
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, уже завтра в Украине наступит лето, которое будет теплее прошлогоднего. Средняя температура воздуха ожидается в пределах +19...+23°C.

Также мы сообщали, что июнь в Украине будет чрезвычайно жарким. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, среднемесячная температура будет на полтора или два градуса выше климатической нормы.

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