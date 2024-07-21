Прогноз погоди в Україні на неділю, 21 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Діти під освіжаючою аркою в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в неділю, 21 липня, буде мінливо хмарною. У більшості західних областей, а вдень ще й у Вінницькій області місцями пройдуть короткочасні дощі та будуть грози. На Закарпатті вдень подекуди литиме значний дощ. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 20 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 21 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі +14...19 °С, удень +24...29 °С. У Карпатах вночі +10...15 °С, а вдень близько +20°С. На решті території вночі +17...22 °С, на півдні до +25 °С, удень +29...34 °С. У південній частині місцями сильна спека +35...36 °С.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с. Температура в області вночі буде +14...+19 °С, а вдень +24...+29 °С. У Києві стовпчики термометрів уночі опустяться до +17...+19 °С, а вдень піднімуться до +27...+29 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок дощів у басейнах річок Закарпатської областi можливе стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках на 0,3–1,0 метра над поточними відмітками з частковим пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах унаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав, формування значного мiсцевого та схилового стоку. Негативних наслідків унаслідок цього не очікується.

У гiрських районах можливе сходження невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у неділю в західних, північних і Вінницькій областях буде комфортна температура: протягом дня +25...+29 °С. У південній частині очікується найвища температура повітря +34...+36 °С. На сході буде трохи прохолодніше, але все одно спекотно: +31...+34 °С. У центральній частині України буде +29...+32, а у Дніпрі з районами — до +34 °С.

Локальні дощі із грозами пройдуть хіба що в західних областях.

У Києві передбачається суха сонячна погода з температурою повітря близько +28 °С.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич назвав регіони України, в яких протягом вихідних, 20 та 21 липня, збережеться аномально спекотна погода. За його прогнозом, терпіти спеку все ще доведеться жителям південних і східних областей.

Також ми повідомляли, що ввечері у вівторок, 16 липня, у Києві вирувала негода. Унаслідок сильної зливи з буревієм у столиці затопило вулиці та попадали дерева.