Прогноз погоди в Україні на вихідні від Кібальчича

Люди йдуть під охолоджуючою рамкою. Фото: УНІАН

У суботу та неділю температура почне зменшуватися, хоча на півдні та сході країни спекотна погода збережеться. Очікується, що в західних областях пройдуть дощі.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Європейський антициклон Frederik спричинив прихід прохолодного та вологого атлантичного повітря в Україну з північно-західного напрямку. З 19 липня в країні передбачається плавне падіння температур. Проте, у південно-східних областях країни пануватиме спека з максимальними денними температурами +35...+37 °C.

Згідно з метеорологічними прогнозами, протягом наступних двох днів в Україні можливість дощів залишатиметься мінімальною через присутність антициклону та відсутність атмосферних фронтів. У більшості центральних, південних та східних областей, як і раніше, прогнозується високий ризик пожеж.

Погода в Україні 20 липня

На заході країни буде мінлива хмарність, проте опадів не передбачаються. Протягом дня в Карпатах можливі короткочасні дощі та локальні грози. Вітер буде дути з різних напрямків швидкістю 3-8 м/с. Нічна температура повітря складе +13...+18 °С, а денна +27...+32 °С.

У північних регіонах також прогнозують періодичну хмарність без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температурний режим ночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

У центральних областях спостерігатиметься мінлива хмарність без дощів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься +16...+21 °С, вдень +29...+34 °С.

У південних регіонах та Криму також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура буде від +18 °С до +23 °С, а вдень від +31 °С до +36 °С.

На сході країни пануватиме малохмарна погода без опадів. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме від +18 °С до +23 °С, вдень від +29 °С до +34 °С.

Погода в Україні 21 липня

На заході вночі у Карпатах та на Закарпатті, а вдень на більшій частині регіону, прогнозуються помірні дощі, а місцями й грози. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінюватиме напрямок та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 °С до +19 °С, вдень від +21 °С до +26 °С.

У північних регіонах прогнозується мінлива хмарність без опадів. Проте у другій половині дня та ввечері в Київській області можливий дощ. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Нічна температура становитиме +13...+18 °С, а вдень варіюватиметься у межах +27...+32 °С.

У центральних областях прогнозується переважно малохмарна погода без дощів. Вітер буде змінювати напрямок та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +16 °С до +21 °С, а вдень досягне +31...+36 °С.

На півдні та в Криму також очікується малохмарна погода без опадів. Вітер змінюватиме напрямок, досягаючи швидкості 3-8 м/с, з можливими поривами до 15-17 м/с вдень. Температура вночі буде в межах +19...+24 °С, а вдень підніметься до +32...+37 °С.

На сході країни не передбачаються опади. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря складатиме +17...+22 °С, а вдень підвищиться до +31...+36 °С.

Нагадаємо, аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, спостерігалась небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C.

Як ми повідомляли раніше, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня.