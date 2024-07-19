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Деякі області накриє дощами — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19 липня 2024 17:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні та Києві на суботу 20 липня від Укргідрометцентрі
Діти граються в фонтані. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В суботу, 20 липня, погода в Україні буде переважно хмарною, у деяких регіонах очікуються дощі. Ранкові температури будуть близько +19 °C, але до обіду температура значно зросте.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 липня

В Україні на 20 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в Криму та Приазов'ї вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер буде північний або північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +14...+19 °C, вдень +24...+29 °C. В Карпатах вночі температура досягатиме +10...+15 °C, а вдень близько +20 °C. В східних, південних регіонах, Дніпропетровській області та в Криму вночі температура коливатиметься в межах +20...+25 °C, а вдень досягне +30...+34 °C.

Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 20 липня

В Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північного напрямку з швидкістю 5-10 м/с. Температура в області вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, а вдень +24...+29 °C. У Києві вночі буде +16...+18 °C, а вдень +26...+28 °C.

Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, спостерігалась небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C. 

Як ми повідомляли раніше, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня. 

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