Прогноз погоды в Украине и Киеве на субботу 20 июля от Укргидрометцентра

Дети играют в фонтане. Фото: УНИАН

В субботу, 20 июля, погода в Украине будет преимущественно облачная, в некоторых регионах ожидаются дожди. Утренние температуры будут около +19 °C, но к обеду температура значительно увеличится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 июля

В Украине на 20 июля ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Крыму и Приазовье днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северный или северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +14...+19 °C, днем +24...+29 °C. В Карпатах ночью температура будет достигать +10...+15°C, а днем около +20°C. В восточных, южных регионах, Днепропетровской области и Крыму ночью температура будет колебаться в пределах +20...+25 °C, а днем достигнет +30...+34 °C.

Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 июля

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура в области ночью будет колебаться в пределах +14...+19°C, а днем +24...+29°C. В Киеве ночью будет +16...+18°C, а днем +26...+28°C.

Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, наблюдалась невиданная за всю историю температура воздуха, превышающая +48 °C.

Как мы сообщали ранее, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели.