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Спека в Україні спаде — синоптик Діденко назвала регіони, де буде довгоочікуване похолодання

19 липня 2024 13:37
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 20 та 21 липня від Наталки Діденко
Кияни на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

На вихідних 20 та 21 липня в західних і північних регіонах України очікується комфортна температура +25...+29 °C, тоді як на півдні температура буде спекотною і сягатиме +34...+36 °C. В Києві прогнозується суха та сонячна погода з температурою близько +28 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко. 

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Погода в Україні на вихідних 20 та 21 липня

Синоптик попередила про комфортну температуру повітря протягом дня 21 та 22 липня в західних і північних регіонах України та на Вінниччині. Позначка на термометрі сягатиме від +25...+29 °C

Найвища температура очікується у південних областях +34...+36 °C. Спекотно також буде на сході (+31...+34 °C) та у центральній частині України (+29...+32 °C), у Дніпрі передають до +34 °C.

Діденко зазначила, що дощі у ці дні не передбачаються. 

"Хіба що завтра в Приазов'ї, а в неділю в західних областях — локальні дощі з грозами", — написала синоптикиня.

ПРогноз погоди в Україні 20 липня
Температурна карта в Україні 20 липня. Фото:metеopost

Прогноз погоди в Києві на 20 і 21 липня

У Києві передбачається суха та сонячна погода — температура повітря становитиме близько +28 °C.

Прогноз погоди в Україні 21 липня
Температурна карта України 21 липня. Фото: metеopost

Нагадаємо,  Україна потрапила в  центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.

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