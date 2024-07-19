Прогноз погоди в Україні на 20 та 21 липня від Наталки Діденко

Кияни на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

На вихідних 20 та 21 липня в західних і північних регіонах України очікується комфортна температура +25...+29 °C, тоді як на півдні температура буде спекотною і сягатиме +34...+36 °C. В Києві прогнозується суха та сонячна погода з температурою близько +28 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на вихідних 20 та 21 липня

Синоптик попередила про комфортну температуру повітря протягом дня 21 та 22 липня в західних і північних регіонах України та на Вінниччині. Позначка на термометрі сягатиме від +25...+29 °C

Найвища температура очікується у південних областях +34...+36 °C. Спекотно також буде на сході (+31...+34 °C) та у центральній частині України (+29...+32 °C), у Дніпрі передають до +34 °C.

Діденко зазначила, що дощі у ці дні не передбачаються.

"Хіба що завтра в Приазов'ї, а в неділю в західних областях — локальні дощі з грозами", — написала синоптикиня.

Температурна карта в Україні 20 липня. Фото:metеopost

Прогноз погоди в Києві на 20 і 21 липня

У Києві передбачається суха та сонячна погода — температура повітря становитиме близько +28 °C.

Температурна карта України 21 липня. Фото: metеopost

Нагадаємо, Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.