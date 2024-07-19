Прогноз погоды в Украине на 20 и 21 июля от Наталки Диденко

Киевляне на улицах города. Фото: Новини.LIVE

В выходные 20 и 21 июля в западных и северных регионах Украины ожидается комфортная температура +25...+29 °C, тогда как на юге температура будет жаркой и будет достигать +34...+36 °C. В Киеве прогнозируется сухая и солнечная погода с температурой около +28 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на выходных 20 и 21 июля

Синоптик предупредила о комфортной температуре воздуха в течение дня 21 и 22 июля в западных и северных регионах Украины и Винницкой области. Отметка на термометре составит от +25...+29 °C

Самая высокая температура ожидается в южных областях — +34...+36 °C. Жарко также будет на востоке (+31...+34 °C) и в центральной части Украины (+29...+32 °C), в Днепре передают до +34°C.

Диденко отметила, что дожди в эти дни не ожидаются.

"Разве что завтра в Приазовье, а в воскресенье в западных областях — локальные дожди с грозами", — написала синоптик.

Температурная карта Украины 20 июля. Фото:meteopost

Прогноз погоды в Киеве на 20 и 21 июля

В Киеве ожидается сухая и солнечная погода — температура воздуха составит около +28 °C.

Температурная карта Украины 21 июля. Фото: metеopost

Напомним, Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Ранее мы писали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.