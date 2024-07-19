Прогноз погоды в Украине на 20 и 21 июля от Наталки Диденко

Жара в Украине спадет — синоптик Диденко назвала регионы, где будет долгожданное похолодание
В выходные 20 и 21 июля в западных и северных регионах Украины ожидается комфортная температура +25...+29 °C, тогда как на юге температура будет жаркой и будет достигать +34...+36 °C. В Киеве прогнозируется сухая и солнечная погода с температурой около +28 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на выходных 20 и 21 июля
Синоптик предупредила о комфортной температуре воздуха в течение дня 21 и 22 июля в западных и северных регионах Украины и Винницкой области. Отметка на термометре составит от +25...+29 °C
Самая высокая температура ожидается в южных областях — +34...+36 °C. Жарко также будет на востоке (+31...+34 °C) и в центральной части Украины (+29...+32 °C), в Днепре передают до +34°C.
Диденко отметила, что дожди в эти дни не ожидаются.
"Разве что завтра в Приазовье, а в воскресенье в западных областях — локальные дожди с грозами", — написала синоптик.
Прогноз погоды в Киеве на 20 и 21 июля
В Киеве ожидается сухая и солнечная погода — температура воздуха составит около +28 °C.
Напомним, Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
Ранее мы писали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.
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