Прогноз погоды в Украине на выходные от Кибальчича.

Люди идут под охлаждающей рамкой. Фото: УНИАН

В субботу и воскресенье температура начнет уменьшаться, хотя на юге и востоке страны жаркая погода сохранится. Ожидается, что в западных областях пройдут дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Жара в Украине идет на убыль

Европейский антициклон "Frederik" вызвал приход прохладного и влажного атлантического воздуха в Украину с северо-западного направления. С 19 июля в стране предполагается плавное падение температур. Однако в юго-восточных областях страны будет жара с максимальными дневными температурами +35...+37 °C.

Согласно метеорологическим прогнозам, в течение следующих двух дней в Украине возможность дождей будет оставаться минимальной из-за присутствия антициклона и отсутствия атмосферных фронтов. В большинстве центральных, южных и восточных областей по-прежнему прогнозируется высокий риск пожаров.

Карта повітряних мас. Фото: Метеопрогноз

Погода в Украине 20 июля

На западе страны будет облачно с прояснениями, однако осадков не предполагаются. В Карпатах возможны кратковременные дожди и локальные грозы. Ветер будет дуть по разным направлениям скоростью 3-8 м/с. Ночная температура воздуха составит +13...+18 °С, а дневная +27...+32 °С.

В северных регионах также прогнозируется периодическая облачность без осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температурный режим ночи +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

В центральных областях будет идти переменная облачность без дождей. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться +16...+21 °С, днем +29...+34 °С.

В южных регионах и Крыму также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет от +18 °С до +23 °С, а днем от +31 °С до +36 °С.

На востоке страны будет облачная погода без осадков. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет составлять от +18 °С до +23 °С, днем от +29 °С до +34 °С.

Погода в Украине 21 июля

На западе ночью в Карпатах и Закарпатье, а днем на большей части региона, прогнозируются умеренные дожди, а местами и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет менять направление и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 °С до +19 °С, днем от +21 °С до +26 °С.

В северных регионах прогнозируется переменная облачность без осадков. Однако во второй половине дня и вечером в Киевской области возможен дождь. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с. Ночная температура будет составлять +13...+18 °С, а днем будет варьироваться в пределах +27...+32 °С.

В центральных областях прогнозируется преимущественно малооблачная без дождей. Ветер будет менять направление и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 °С до +21 °С, а днем достигнет +31...+36 °С.

На юге и в Крыму также ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет менять направление, достигая скорости 3-8 м/с, с возможными порывами до 15-17 м/с днем. Температура ночью будет в пределах +19...+24 °С, а днем поднимется до +32...+37 °С.

На востоке страны не ожидается осадков. Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет составлять +17...+22 °С, а днем повысится до +31...+36 °С.

Напомним, аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, наблюдалась невиданная за всю историю температура воздуха, превышающая +48 °C.

Как мы сообщали ранее, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели.