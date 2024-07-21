Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 21 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Дети под освежающей аркой в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 21 июля, будет переменно облачной. В большинстве западных областей, а днем еще и в Винницкой области местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На Закарпатье днем местами сильный дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью +14...19 °С, днем +24...29 °С. В Карпатах ночью +10…15 °С, а днем около +20 °С. На остальной территории ночью +17...22 °С, на юге до +25 °С, днем +29...34 °С. В южной части местами сильная жара +35...36 °С.

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с. Температура в области ночью будет +14...+19 °С, а днем +24...+29 °С. В Киеве столбики термометров ночью опустятся до +17...+19 °С, а днем поднимутся до +27...+29 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,3–1,0 метра над текущими отметками с частичным подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате загромождения русел ручейков и водоотводных канав, формирования значительного местного и склонового стока. Отрицательных последствий в результате этого не ожидается.

В горных районах возможно схождение небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в воскресенье в западных, северных и Винницкой областях будет комфортная температура: в течение дня +25…+29 °С. В южной части ожидается самая высокая температура воздуха +34...+36 °С. На востоке будет чуть прохладнее, но все равно жарко: +31...+34 °С. В центральной части Украины будет +29...+32, а в Днепре с районами — до +34 °С.

Локальные дожди с грозами пройдут разве что в западных областях.

В Киеве ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха около +28 °С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич назвал регионы Украины, в которых в выходные, 20 и 21 июля, сохранится аномально жаркая погода. По его прогнозу, терпеть зной все еще придется жителям южных и восточных областей.

Также мы сообщали, что вечером во вторник, 16 июля, в Киеве бушевала непогода. В результате сильного ливня с ураганом в столице затопило улицы и упали деревья.