Прогноз погоди в Україні на середу, 10 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди під парасольками. Фото ілюстративне: Новини. LIVE

Погода в Україні в середу, 10 липня, буде суха та спекотна. Короткочасний дощ і гроза очікуються лише вдень на Закарпатті та місцями в північно-східній частині.

Про це у вівторок, 9 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 10 липня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі +20...+25 °С. Удень очікується сильна спека +35...+39 °С. У Миколаївській і Херсонській областях місцями надзвичайна спека +40 °С. На решті території вночі +17...+22 °С, а вдень +29...+34 °С.

На Київщині буде суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +17...+22 °С, а вдень +29...+34 °С. У Києві вночі буде близько +20 °С, а вдень +31...+33 °С. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У період з 10 по 11 липня в Україні (крім Запорізької й Херсонської областей) очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у середу, 10 липня, є ймовірність дощів з грозами на північному сході України. Ближче до вечора можливі опади в Полтавській, Харківській і Сумській областях. Щоправда, у більшості регіонів усе ж таки домінуватиме суха й спекотна погода.

Карта "Прогноз дощів в Україні на 10 липня"

Температура повітря на заході та півночі становитиме +30...+34 °С, у центральних областях, південній частині та на сході України +33...+37°С , а місцями +36...+39 °С. У Києві очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30...+33 °С.

Нагадаємо, у четвер, 4 липня, в Україні зафіксували рекордну кількість блискавок. Протягом 15 хвилин у небі їх спалахнуло понад 200.

Також ми повідомляли, що цього тижня Україну накриє аномальна спека. Зокрема, 10 та 12 липня температура в деяких регіонах сягне +41 °С.