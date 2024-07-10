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Местами возможны дожди с грозами — какую погоду синоптики обещают в Украине сегодня

10 июля 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на среду, 10 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди под зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 10 июля, будет сухой и жаркой. Дождь и гроза ожидаются лишь днем на Закарпатье и местами в северо-восточной части.

Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Прогноз погоды в Украине 10 июля
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью +20...+25 °С. Днем ожидается сильная жара +35...+39 °С. В Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара +40 °С. На остальной территории ночью +17...+22 °С, а днем +29...+34 °С.

В Киевской области будет сухая и жаркая погода. Температура ночью будет +17...+22 °С, а днем +29...+34 °С. В Киеве ночью будет около +20 °С, а днем +31...+33 °С. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Пожарная опасность в Украине, карта по состоянию на 11 июля
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В период с 10 по 11 июля в Украине (кроме Запорожской и Херсонской областей) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в среду, 10 июля, есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины. Ближе к вечеру возможны осадки в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Правда, в большинстве регионов все же будет доминировать сухая и жаркая погода.

В некоторых областях Украины 10 июля пройдут дожди
Карта "Прогноз дождей в Украине на 10 июля"

Температура воздуха на западе и севере составит +30...+34 °С , в центральных областях, южной части и на востоке Украины +33...+37 °С , а местами +36...+39 °С.
В Киеве ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 °С .

Напомним, в четверг, 4 июля, в Украине зафиксировали рекордное количество молний. В течение 15 минут в небе их вспыхнуло более 200.

Также мы сообщали, что на этой неделе Украину накроет аномальная жара. В частности, 10 и 12 июля температура в некоторых регионах составит +41 °С.

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