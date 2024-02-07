Погода в Україні у середу, 7 лютого — прогноз від синоптиків

Чоловік іде проти вітру. Фото: УНН

Погода в Україні у середу, 7 лютого, буде хмарною з проясненнями. Вночі у північних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ, вдень на заході та півночі країни синоптики обіцяють невеликі дощі. На решті території без опадів. Температура повітря сягне 12° С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 лютого

"Вночі та вранці на північному сході країни місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура вночі +1...+6° С, вдень +7...+12° С, у південній частині до +16° С. У східних, Сумській областях та в Карпатах вночі синоптики прогнозують -1...-6° С, вдень — +2...+7° С.

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 лютого

Очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний з поривами 7-12 м/с та 15-20 м/с — оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Температура вночі +1...+6° С, вдень +7...+12° С.

У Києві вночі синоптики обіцяють +3...+5° С, в вдень +8...+10° С.

Погода в Києві 7 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

"7 лютого в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий", — попередили синоптики.

Негода в Україні 7 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні 7 лютого, за даними народної синоптикині Наталки Діденко, очікується дуже тепла погода. Впродовж дня температура повітря становитиме +6...+12 °C, на півдні та південному заході +10...+16 °C. Атмосферний фронт торкнеться західних та північних областей.